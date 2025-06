il confronto

Prendere in custodia l’immobile e tutto quello che è contenuto al suo interno. Questo l’oggetto dell’incontro che ieri avrebbe visto da una parte i lavoratori della ex Gkn (che comunque potrebbero continuare a utilizzare alcuni locali) e dall’altra i due commissari giudiziari. Incontro che sarebbe avvenuto su disposizione del Tribunale di Firenze e che, da quello che trapela, dai toni tranquilli. In attesa di capire se l’udienza fissata per il prossimo 11 giugno – dopo il rinvio del 13 maggio – dirà finalmente qualcosa di più preciso sul futuro della Qf-ex Gkn. Quando ormai siamo davvero vicini (manca un mese) al quarto anniversario di quel 9 luglio 2021 quando tutto ebbe inizio con l’invio della ‘famosa’ mail che annunciava l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo. Mancano quindi pochi giorni alla data in cui si dovrebbe sapere se la strada da seguire è quella del concordato o quella del fallimento, con tutto ciò che ne consegue. Quel che è certo è che adesso il tribunale fiorentino vuole vederci chiaro: lo aveva fatto presente a metà maggio, a maggior ragione adesso. Quello che emerge sarebbe un cauto ottimismo, anche perché dai primi riscontri fatti i soldi messi sul piatto da Sviluppo Immobiliare Toscana srl (SIT) e Tuscany Industry srl (TI), le due società che il 12 marzo 2024 hanno acquistato lo stabilimento della società ricorrente, ci sarebbero davvero. Società che a marzo hanno sottoscritto un impegno irrevocabile di assunzione, con il quale hanno messo a disposizione le risorse finanziarie necessarie all’adempimento della proposta presentata.

Pier Francesco Nesti