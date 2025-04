Il 7 maggio roadshow della Confcommercio

Mercoledì 7 maggio alle 14.30 le porte del Grand Hotel Baglioni di Firenze si apriranno agli imprenditori del turismo toscano per una tappa fondamentale del roadshow nazionale di EDI Confcommercio–Ecosistema Digitale per l’Innovazione e Assintel, organizzata in collaborazione con Confcommercio Toscana.

Un appuntamento gratuito pensato per fornire strumenti, spunti concreti e visioni strategiche a chi opera nel settore e vuole affrontare le nuove sfide della transizione digitale: dall’intelligenza artificiale alla gestione della privacy, fino alle più evolute strategie di marketing. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore regionale alle infrastrutture digitali della Regione Toscana Stefano Ciuoffo, del vicepresidente di Assintel Luca Sala e del direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni (nella foto).

Seguirà l’intervento di Andrea Ardizzone, segretario Generale Assintel, che offrirà una panoramica sullo stato di digitalizzazione delle imprese toscane, grazie ai dati aggiornati dell’Assintel Report.

Uno sguardo sui nuovi scenari del turismo sarà affidato a Edoardo Colombo, presidente di Turismi.AI, esperto di innovazione e tecnologie applicate al settore.