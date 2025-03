Ikea, nuova giornata di sciopero. Oggi i dipendenti si fermano

Prosegue lo stato di agitazione nazionale di Ikea che coinvolge anche il negozio di Sesto Fiorentino. Oggi i dipendenti dello store dell’Osmannoro torneranno a incrociare le braccia: previsto anche un pullman che si accompagnerà i lavoratori a Roma per la manifestazione nazionale. A motivare la protesta il mancato rinnovo del contratto integrativo, scaduto dal 2018. "Nonostante il fatturato di Ikea continui a crescere – sostiene Filcams Cgil Firenze – l’azienda propone condizioni peggiorative per il personale professionalmente preparato senza prendere in considerazione le richieste delle parti sociali, ma proponendo l’obbligo del lavoro festivo e dividendo i lavoratori in vecchi, che continuerebbero ad avere certi diritti, e nuovi che invece non li avrebbero, mettendoli gli uni contro gli altri".

Proprio la differenza fra i diritti fra i nuovi assunti e i dipendenti invece con una anzianità maggiore è uno dei punti cardine, secondo i sindacati, ad avere innescato la protesta.

Altre questioni: l’azzeramento delle professionalità e del riconoscimento del terzo livello con tempistiche molto più lunghe del contratto nazionale di lavoro oltre all’obbligatorietà del lavoro festivo. Tutte obiezioni che l’azienda, nelle scorse settimane, ha rimandato al mittente spiegando che tra le proposte di Ikea sarebbero stati previsti maggiori investimenti in formazione e l’introduzione di un importo annuale per tutti i lavoratori da poter spendere su una piattaforma di welfare.

S.N.