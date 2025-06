Iccrea Banca per il territorio. Un piano industriale ambizioso

Il consiglio di amministrazione di Iccrea Banca ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2024, confermando i risultati preliminari. L’occasione è servita anche per approvare l’aggiornamento del piano industriale 2025-2027, che conferma la traiettoria di crescita e radicamento sul territorio nazionale e regionale. Il gruppo Bcc Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, il primo per solidità patrimoniale e liquidità, il secondo per numero di sportelli. È l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e tra i sette istituti bancari a rilevanza sistemica in Italia. E’ composto da 112 Banche di credito cooperativo attive in oltre 1.700 comuni italiani con quasi 2.500 sportelli, oltre a società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Bcc Banca Iccrea. Il gruppo partecipa alla Fondazione del credito cooperativo "Tertio Millennio" – Ets, attiva nel campo della solidarietà sociale in Italia e all’estero.

Nel 2024 il contributo delle Bcc toscane del gruppo Iccrea allo sviluppo del territorio è stato particolarmente significativo. Le dodici banche di credito cooperativo della regione hanno erogato nuovi impieghi per 1,2 miliardi di euro, portando il totale dei finanziamenti attivi a 8,5 miliardi e registrando una quota di mercato del 9,4% nel segmento dei crediti a famiglie e imprese. Sul fronte della raccolta, tra diretta e indiretta, si è superata la soglia dei 18 miliardi di euro, corrispondente a una quota dell’11% nel mercato dei depositi di famiglie e imprese.

Forte anche il contributo alla coesione sociale. Sempre nel corso del 2024 le Bcc del gruppo Iccrea con sede in Toscana hanno contribuito al benessere delle comunità locali con erogazioni liberali pari a 8,7 milioni di euro. Le risorse sono state destinate a progetti che spaziano dall’arte e dalla cultura allo sport, dalla salute al welfare fino allo sviluppo economico.

Per quanto riguarda la Toscana, il piano triennale prevede l’erogazione di nuovi finanziamenti per oltre 3,6 miliardi di euro, con l’obiettivo di sostenere famiglie e imprese del territorio. Entro il 2027, il prodotto bancario complessivo dovrebbe raggiungere i 28 miliardi di euro, con finanziamenti lordi pari a 8,7 miliardi, raccolta diretta superiore ai 12,1 miliardi e raccolta indiretta oltre i 7,2 miliardi, con una crescita del 17% rispetto ai valori attuali. "Il piano triennale 2025-2027 rafforza l’impegno delle nostre Banche verso le comunità locali. Le risorse del gruppo Bcc Iccrea sono al servizio dell’economia reale: siamo a fianco delle Bcc per sviluppare la loro azione sul territorio finalizzata ad accrescere il benessere delle famiglie e supportare lo sviluppo delle imprese toscane", ha dichiarato Riccardo Corino, direttore commerciale del gruppo.