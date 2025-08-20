Grande attesa per la Festa dell’uva, partita la corsa ai biglietti

Impruneta, 20 agosto 2025 – C’è grande attesa e attenzione per la Festa dell’Uva, con la fase finale della 99° edizione in programma il 28 settembre. Lo dimostra la corsa ai biglietti per assistere alla spettacolare e scenografica sfilata dei carri: per la prima volta, è stata avviata una prevendita online, attraverso la piattaforma Ticketone, la stessa usata per i concerti. Aperta lunedì alle ore 12, ieri mattina erano stati venduti in prevendita già un terzo dei posti disponibili. C’è ancora tempo per potersi accaparrare un biglietto per la sfilata, ma conviene fare in fretta.

Sono disponibili sia i posti numerati in tribuna (30 euro) sia i biglietti per l’accesso al solo percorso (10 euro). Le tariffe sono invariate rispetto allo scorso anno. L’acquisto online prevede il pagamento del diritto di prevendita e consente di selezionare i posti, effettuare il pagamento e stampare direttamente i biglietti acquistandone fino a un massimo di otto per ogni operazione. Per chi non utilizza internet, è possibile acquistare i biglietti anche direttamente nel Museo della Festa dell’Uva ottenendo tutta l’assistenza necessaria: in molti si sono rivolti agli addetti nella prima giornata di apertura di lunedì.Ci saranno poi altre date per l’acquisto fisico dei ticket d’ingresso. Non solo sfilata: la Festa dell’Uva dura più di un mese grazie a tante iniziative collaterali che diventano eventi nell’evento e che coinvolgono i 4 rioni e i tanti appassionati. Oggi sarà svelato il programma completo. Intanto la coppa attende il suo nuovo vincitore: quest’anno è stata realizzata dall’artista Antonella Andrei in terracotta a due colori con i simboli del territorio.