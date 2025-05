Gli spazi dell’artigianato del Vecchio Conventino aprono le porte ai bambini

Firenze, 9 maggio 2025 – Laboratori di ceramica e riciclo della carta, letture multilingue, centri estivi, incontri per i genitori: gli spazi artigiani del Vecchio Conventino-Officina Creativa, gestiti da Artex-Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, saranno messi gratuitamente a disposizione dell’associazione Donne Ganze Aps per attività dedicate ai bambini, alle famiglie e alla comunità dell'Oltrarno. Il protocollo d’intesa, della durata di un anno e rinnovabile, formalizza la collaborazione tra Artex e Donne Ganze per la realizzazione di progetti con finalità educative, sociali e culturali, valorizzando l’artigianato artistico come strumento di partecipazione, inclusione e sviluppo locale. Le attività previste comprendono: Laboratori di ceramica per bambini dai 6 ai 10 anni, con cadenza mensile; Laboratori per la prima infanzia, rivolti alla fascia 3-5 anni, con attività creative e sensoriali; Centri estivi artigiani, nei mesi di giugno e luglio, per bambini della scuola primaria; Spazi gioco e letture animate multilingua, in particolare in occasione di eventi pubblici promossi da Artex; Laboratori sul riciclo della carta, con attività manuali orientate alla sostenibilità; Attività sportive di quartiere, in collaborazione con realtà locali; Momenti di intrattenimento e animazione nei principali eventi ospitati al Conventino; Incontri dedicati al lavoro femminile e all’empowerment, come il “Caffè delle Ganze”; Spazi di auto mutuo aiuto per genitori, finalizzati allo scambio e al supporto reciproco. “Aprire gli spazi del Conventino a bambini e famiglie è un atto concreto di restituzione alla città e al quartiere – afferma Sara Biagiotti della direzione di Artex –. Con Donne Ganze condividiamo l’idea che l’artigianato sia non solo tradizione da preservare, ma anche strumento attivo per costruire relazioni e futuro”. L’associazione Donne Ganze, presente da anni a San Frediano con iniziative su genitorialità, cittadinanza e pari opportunità, coordinerà e realizzerà le attività coinvolgendo famiglie, educatori e artigiani. “Il Conventino è uno spazio simbolico e reale dove bambini e adulti possono crescere insieme, attraverso il fare – spiega Salvina Di Gangi, presidente di Donne Ganze –. Questo accordo rappresenta un passo importante verso una comunità più aperta, inclusiva e creativa”. Le attività prenderanno avvio già da maggio e accompagneranno il calendario scolastico e culturale per tutto il 2025.