Nuovo polo scolastico, avanti tutta. L’obiettivo: addio alle liste d’attesa

Sono arrivate in via di Belmonte le pareti in legno del nuovo polo scolastico 0-6. Nell’area di fronte alle medie e alla biblioteca, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri e dall’ospedale di Ponte a Niccheri, inizia a prendere forma il nuovo asilo nido a cui si affiancherà la scuola dell’infanzia; il progetto ha un valore complessivo di 5,2 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr per 4,6 milioni e da risorse comunali per 600mila euro. Il nuovo nido da 60 posti azzererà le liste d’attesa, garantisce il sindaco Francesco Pignotti, e ospiterà anche i bambini più piccoli, fin dall’età dei tre mesi: attualmente accedono al servizio in terra ripolese solo bimbi dai 12 mesi compiuti. Si creerà anche un percorso educativo in continuità con la nuova infanzia.

Il plesso didattico sarà pronto per settembre 2026, con qualche mese di ritardo rispetto alla scadenza di fine 2025 che era stata ipotizzata alla posa della prima pietra del cantiere. Ieri il sindaco e l’assessore alla scuola Francesco Conti, accompagnati dai progettisti, dai tecnici e dal responsabile della ditta Upgrading Service Saverio Diperno, hanno visitato il cantiere. "È una grande emozione veder crescere la nuova scuola" hanno commentato. Il nido su un unico piano di 900 metri sarà realizzato totalmente in legno secondo i criteri della bioarchitettura, a impatto zero sotto il profilo ambientale e avrà una sua cucina. Grazie a una convenzione tra Comune e Asl, alcuni posti saranno dedicati ad accogliere i figli dei dipendenti del vicino ospedale di Ponte a Niccheri. La nuova scuola dell’infanzia per 75 bimbi dai 3 ai 5 anni sarà ampia circa 950 metri quadrati, ospiterà tre sezioni e sarà collegata direttamente al nido creando un polo unico unito sul retro dai giardini.