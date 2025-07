L’ex polveriera scatena il dibattito. La sinistra attacca il piano per la Rsa

Sì a un percorso partecipativo per il recupero e la messa in sicurezza dell’ex Polveriera di Carraia ma diverse perplessità sull’ipotesi di realizzare, in zona, una Rsa. Sinistra per Calenzano, forza di maggioranza, esprime il suo parere rispetto al tema caldo e lo fa anche con alcuni ‘distinguo’ rispetto al masterplan già illustrato in consiglio comunale dal sindaco Giuseppe Carovani: "Valutiamo positivamente – si legge in una nota - l’aver ridotto la superficie edificabile da 15mila metri quadrati, come era stato stabilito dalle precedenti amministrazioni, ai 10mila metri quadrati previsti a oggi nel masterplan; tuttavia, riteniamo che la previsione si possa ulteriormente ridurre, valorizzando al massimo i sedimi già occupati dagli attuali edifici e limitando il più possibile il consumo di suolo inedificato. La possibile realizzazione di una Rsa nella parte pianeggiante ci lascia perplessi: sappiamo che l’area pianeggiante della Polveriera è soggetta ad allagamenti periodici, quindi non dovrà e non potrà essere destinata a strutture che prevedono la presenza continuativa di persone, che andranno eventualmente collocate nella parte collinare". In ogni caso Sinistra per Calenzano ritiene che "le funzioni che si vorranno inserire, sia turistico-ricettive, sia socio-sanitarie, sia pubbliche, vadano approfondite e definite più accuratamente durante il percorso progettuale condiviso, valutandone con attenzione l’inserimento nel contesto complessivo".

Nell’intervento è citata anche la petizione inviata al sindaco sulla vicenda: "A nome degli oltre 200 cittadini che hanno sottoscritto la petizione per l’apertura di un percorso partecipativo sul destino dell’area dell’ex polveriera di Carraia – dice la presentatrice Maria Lazzerini - prendo atto con soddisfazione di quanto dichiarato da Sinistra Per Calenzano, che riconosce il valore della petizione popolare. Debbo invece rilevare che il sindaco a distanza di oltre un mese non ha trovato modo ancora di rispondere. Auspichiamo l’attivazione puntuale di un tavolo di consultazione".