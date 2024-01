La morte di Giuliano Gori. Grazie a lui a Calenzano arrivò la “ruota” di Karavan

Uno show a sostegno della Caritas. Raccolti oltre duemila euro con ’Bruna, per carità’ di Riccio

Disegno di Michelangelo vola a New York. L’asta partirà da diecimila dollari

Cronaca

I volontari in divisa in piazze e giardini firmato il protocollo anche per il 2024 : "Servizio apprezzato dai cittadini"