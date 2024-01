Mondo dell’arte in lutto: è morto Giuliano Gori. Trasformò la fattoria di Celle in una galleria

Prato, 26 gennaio 2024 – Il mondo dell’arte è in lutto per la scomparsa di Giuliano Gori, imprenditore, collezionista d’arte e mecenate molto conosciuto tra Prato e Pistoia. Nel 1970 aveva dato vita al progetto della Fattoria di Celle a Santomato di Pistoia, dove aveva scelto di trasferire la sua collezione privata di arte moderna.

Il cordoglio della Toscana

In questo modo aveva trasformato una dimora storica in un vero e proprio punto di riferimento per gli artisti di tutto il mondo. Aveva 94 anni ed era originario di Prato. La sua passione per l’arte ha inizio negli anni ‘50, quando comincia a collezionare opere da tutto il mondo. In questo modo si fa conoscere dai più grandi a livello mondiale. In un primo momento la collezione trova posto nella sua abitazione personale, poi il trasferimento alla fattoria di Celle.

Le prime installazioni risalgono al 1982. Negli anni era riuscito a raggiungere un totale di 80 opere all’aperto. La sua attività è proseguita incessante fino ai giorni nostri. Hanno trovato spazio artisti quali Alice Aycock, Dani Karavan, Fausto Melotti, Robert Morris, Dennis Oppenheim, Anne e Patrick Poirier, Ulrich Ruckriem, Richard Serra, Mauro Staccioli, George Trakas, Nicola De Maria, Luciano Fabro, Mimmo Paladino, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Gianni Ruffi, Aldo Spoldi, Gilberto Zorio. Nel 1973, Gori si adoperò per la cessione alla città di Prato di 'Forma squadrata con tagliò di Henry Moore, opera permanente in piazza San Marco.