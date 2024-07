Torna la magia di "Calici di stelle". La Rocca si accende ad agosto

Quattro notti per degustare il vino e aspettare una stella cadente. A Carmignano l’arrivo di agosto significa da tanti anni "Calici di stelle", la manifestazione organizzata dalla Pro Loco e inserita nel percorso regionale del "Movimento del Turismo del Vino". Calici di stelle sarà articolato in quattro serate: il 3, 4, 9 e 10 agosto, dalle 20 alle 24, e si svolge alla Rocca raggiungibile solo a piedi o col bus navetta. Gli stand gastronomici propongono ogni sera piatti tipici locali, degustazione di vini del territorio in collaborazione con Fisar di Prato e osservazione delle stelle a cura dell’associazione Astrofili Fiorentini.

Calici di stelle è un appuntamento fisso dell’estate carmignanese, legato alla notte di San Lorenzo e negli ultimi anni le presenze sono state in costante crescita: oltre 5000 ingressi in quattro serate, con visitatori arrivati dalle province di Firenze, Pistoia, Prato ma anche più lontano. Circa un centinaio i volontari della Pro Loco impegnati nel servizio di accoglienza e organizzazione.

Tutte le sere dei week end il giardino ospiterà laboratori gratuiti per bambini e sarà possibile vedere una ricostruzione della Rocca attraverso l’illustrazione del plastico recentemente restaurato. Ogni sera, poi, un appuntamento musicale diverso che inizierà alle 21.30.

Il 3 agosto saranno ospiti "Quei Bravi Ragazzi Swing Band" con le atmosfere swing, boogie woogie e rock’n’roll della Little Italy del dopoguerra. Domenica 4 esibizione de "BaronSax & Montecarlo NU Soul Project" con Nadine Rush special guest con i classici della black music, blues, soul e funk riarrangiati. Venerdì 9 ecco un trio vocale tutto al femminile "Le Signorine" per una serata all’insegna dell’italianità anni ‘50 e sabato 10 gran finale con Sciabadoga, un trio che presenterà i brani rock’n’roll degli anni ‘50 e ‘60.

I cancelli si apriranno alle 20 e l’ingresso costa 3 euro, gratis per i bambini sino a 12 anni. All’interno si acquistano i ‘grappoli’ per prodotti e degustazioni. I ristoranti propongono i loro piatti forti: taglieri di salumi, primi freddi, il peposo, dolci, gelati, bibite e naturalmente i vini delle aziende locali. La navetta gratuita avrà un’unica fermata in piazza Vittorio Emanuele II (alla fontana), dalle 10 alle 1 di notte con corse ogni 15 minuti. In alternativa c’è il percorso pedonale, circa 500 metri da piazza San Francesco e San Michele, ed è tutto in salita. E’ consigliato abbigliamento comodo e sportivo. Per informazioni: Pro Loco 055 8712468 – [email protected].

M. Serena Quercioli