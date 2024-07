In via di Faltugnano cinque giorni di divieti per lavori

Divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni in via di Faltugnano da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto per i lavori di estensione della rete idrica a. L’interruzione del traffico, indispensabile per la ridotta sezione stradale che non permette l’istituzione del senso unico alternato, riguarda appunto via di Faltugnano, a partire dall’intersezione con via Ombrone per circa duecento metri, e sarà attiva nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 18.

L’anticipo delle attività alle 7, anziché come di consueto alle 8.30, si è resa necessaria per rispettare i tempi di esecuzione dei lavori.