Il cordoglio della sindaca : "Una tragedia che mi colpisce". Mazzetti: "Subito chiarezza"

"Una tragedia che mi colpisce nel profondo. Sono vicina alle famiglie delle vittime e mi stringo a loro insieme a tutta la città. Ci sarà tempo per capire cosa sia successo, compito che spetta solo alla magistratura, ora è il momento del silenzio e del dolore". Sono le parole a caldo della sindaca Ilaria Bugetti, che ieri pomeriggio è arrivata al poligono di tiro appena si è diffusa la notizia del grave incendio nel quale hanno perso la vita due persone mentre un terzo è ricoverato in gravi condizioni al Centro Grandi ustionati di Pisa. Ore di dolore e di super lavoro da parte dei pompieri, delle forze dell’ordine e dei volontari.

"Ringrazio le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i volontari per il grande lavoro che hanno fatto dal primo momento e che continueranno a fare fino a che la zona non sarà completamente messa in sicurezza", ha sottolineato Bugetti.

Alla sindaca si è subito aggiunto il cordoglio della deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti per le persone decedute: "Una preghiera per le vittime e un ringraziamento ai soccorritori. È una tragedia per tutta la città di Prato. Adesso è fondamentale mettere in sicurezza l’area e valutare danni nei dintorni. Auspico si faccia subito chiarezza".

Il rogo che dal poligono di tiro si è presto propagato al bosco circostante la struttura, è stato monitorato per tutta la giornata anche dal presidente della Regione Eugenio Giani che nella tarda serata di ieri ha parlato di "lento miglioramento. A Galceti - ha detto - è intervenuto anche il nostro sistema sanitario per i soccorsi, con Pegaso che ha trasportato una persona al centro grandi ustionati di Pisa oltre ad un terzo elicottero regionale e a terra si sono aggiunte altre 5 squadre di volontariato".

Si.Bi.