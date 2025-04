Centro estivo inclusivo. Bando per la gestione

Avanti con l’estate. Il Comune di Montemurlo cerca un nuovo gestore per il centro estivo comunale, rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni. Quando si parla di cittadini e in particolare di minori la parola d’ordine è "inclusività", come indicato negli obbiettivi strategici di bilancio che hanno previsto il potenziamento del centro estivo comunale, da 50mila a 100mila euro, per offrire un sevizio di qualità sia ai bambini normo-dotati sia a quelli con certificazioni che richiedono strumenti ed attenzioni particolari.

"Rispetto agli anni passati abbiamo voluto aumentare il valore della gara per l’affidamento della gestione del centro estivo per dare maggiore qualità dei servizi e per garantire una piena inclusione per i bambini con disabilità che, a seconda delle difficoltà, hanno bisogno talvolta anche della presenza uno ad uno degli educatori", spiega l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti.

Tra le altre importanti novità aumenta anche la durata del Centro estivo, che oltre a comprendere tutto il mese di luglio, coprirà anche la prima settimana di agosto, una scelta per dare un miglior servizio alle famiglie che lavorano e che hanno bisogno di lasciare i propri figli più a lungo.

Il progetto dell’attività educativa e ludico motoria del nuovo Centro estivo comunale dovrà vertere intorno a quelli che da sempre sono i temi forti dell’estate a Montemurlo: l’educazione ambientale, la formazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica, la promozione della creatività e della socializzazione.

Il prossimo 30 aprile sarà il termine ultimo per la presentazione delle offerte che andranno caricate sulla piattaforma Start, il sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (www.start.toscana.it). La durata dell’appalto è di tre anni.