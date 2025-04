Porte aperte al Farmaceutico militare per celebrare il Made in Italy

Firenze, 24 aprile 2025 – Lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze si prepara ad accogliere il pubblico in occasione di un’intera giornata di eventi nell’ambito della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’iniziativa, che quest’anno è dedicata all’innovazione, si terrà lunedì 29 aprile, dalle 9.30 alle 19, nella sede storica di via Reginaldo Giuliani.

Dopo il grande successo delle Giornate Fai di primavera, l’officina farmaceutica di Stato tornerà ad aprire le proprie porte con visite guidate a ingresso libero e una serie di eventi pensati per avvicinare la cittadinanza – in particolare i più giovani – alla storia, ai valori e alle attività di uno degli istituti simbolo della produzione farmaceutica pubblica italiana.

Due i momenti salienti della giornata: alle 10 si svolgerà l’inaugurazione del nuovo pennone dell’alzabandiera, con una cerimonia solenne alla presenza delle autorità civili e militari. A seguire sarà presentato il restauro del monumento dedicato ai dodici fiorentini fucilati dai nazisti nel 1944 all’interno dello Stabilimento, durante quella che è passata alla storia come la strage di Castello. L’evento sarà accompagnato da una visita guidata nei sotterranei antiaerei, rifugio durante la Seconda guerra mondiale per migliaia di cittadini.

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile visitare stand informativi dedicati alla ricerca scientifica, alle associazioni di pazienti, alla prevenzione sanitaria e alla gestione delle emergenze, con la partecipazione di enti istituzionali, organizzazioni sanitarie e operatori del settore.

L’obiettivo dell’open day è far conoscere da vicino il lavoro dello stabilimento militare, che da 171 anni opera al servizio delle Forze armate ma anche della collettività, in stretta collaborazione con il ministero della Salute, la Protezione civile, la Croce rossa e il Servizio sanitario nazionale. Un ruolo che si è rivelato fondamentale in numerose emergenze sanitarie, come la pandemia, ma anche in ambiti meno conosciuti, come la cannabis terapeutica per pazienti affetti da dolore cronico legato a malattie neurodegenerative, metaboliche e oncologiche.

Diretto dal colonnello Arcangelo Moro, il Farmaceutico militare rappresenta un punto di riferimento unico in Italia per la sintesi tra etica, innovazione, sostenibilità e salute pubblica. E il 29 aprile offrirà a tutti l’occasione per scoprirlo da vicino.