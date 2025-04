Lavori in piazza XX Settembre. Il cantiere in dirittura d’arrivo

Riqualificazione di piazza XX Settembre, i lavori proseguiranno per qualche settimana a maggio ma l’opera è in dirittura d’arrivo. Il capogruppo di maggioranza, il consigliere Renzo Breschi fa il punto della situazione sul cantiere che ha segnato, in modo molto acceso, la polemica politica nei due anni di legislatura a Poggio a Caiano del nuovo sindaco Riccardo Palandri. "I lavori procedono – spiega Breschi - anche se il termine previsto del cantiere per fine aprile slitterà di qualche giorno. Attualmente, e tutti lo possono vedere, è in corso la realizzazione della fontana come prevista dal progetto iniziale. Potremmo definirla la ’piazza della discordia’, quella che ha suscitato non pochi malumori soprattutto nella minoranza e in chi cerca, in ogni modo, di affossare l’operato di questa giunta". Tutte le parti della piazza sono sistemate, comprese le alberature, sono stati modificati alcuni posti auto laterali con l’inserimento di stalli dedicati alla ricarica elettrica dei veicoli. "Abbiamo letto e sentito di tutto sui lavori di piazza XX settembre – aggiunge Breschi - ultima, in ordine di tempo, l’infelice uscita del senatore Parrini che in Senato ha detto che i lavoratori si vedono solo ogni tanto, per sceneggiata. E’ mai venuto a Poggio a Caiano? E’ stata una dichiarazione veramente fuori luogo. La sinistra continua a sventolare il parere ostativo della Soprintendenza alla conferenza dei servizi per la variante e non accetta che il Soprintendente non si sia opposto nei termini previsti, così come esposto dal sottosegretario alla cultura Mazzi. Parrini e altri senatori hanno fatto un’interrogazione al ministro della cultura ma dato che la risposta non è stata di loro gradimento allora si appellano a tutto, gridando ad una sorta di complotto. Democrazia vuol dire accettare le scelte altrui e non essere per il pensiero unico come stanno dimostrando quelli del Pd, con un vero e proprio accanimento: incontri nei circoli per parlare della piazza, volantinaggio nelle cassette della posta. Tutto col mero intento di denigrare quanto fatto da questa giunta". Breschi e il sindaco più volte hanno ribadito che il progetto originario non è stato toccato, se non con modifiche minime, previste dalla variante in quanto la viabilità ricade su strada regionale a gestione provinciale. La piazza e la questione viabilità hanno frammentato Poggio ma il nuovo volto che avrà questa piazza potrebbe contribuire a rendere nuovamente vivibile il centro.

M. Serena Quercioli