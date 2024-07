Il circolo di San Paolo da 45 anni prepara la "Cena dei poveri"

San Paolo si prepara anche quest’anno alla tradizionale "Cena dei poveri" organizzata dal circolo Arci e in programma mercoledì 7 agosto alle 20,30.

"La cena dei poveri è nata 45 anni fa – racconta Massimiliano Biagini, presidente del circolo Arci San Paolo – La prima edizione è stata fatta il 15 agosto 1979, l’idea fu di un gruppo di soci del circolo che avevano la passione della pesca. Quel giorno di Ferragosto di 45 anni fa si ritrovarono tutti al circolo, erano stati a pescare, chi in Bisenzio, chi in Sieve e decisero che quella sera il pesce pescato l’avrebbero mangiato tutti insieme al circolo. Decisero anche che quello sarebbe diventato un appuntamento fisso e si sarebbe chiamato "Cena dei poveri" perché era per quelli che non potevano permettersi di andare in vacanza e passavano il Ferragosto a Prato".

Ora di quel gruppetto di soci non è rimasto quasi più nessuno, ma la tradizione è andata avanti, i dirigenti del circolo che si sono succeduti negli anni hanno continuato a organizzare la cena che non prevede più piatti a base di pesce di fiume ed è stata man mano anticipata alla prima settimana di agosto.

Di solito la cena, che impegna ogni anno una trentina di volontari di tutte le età, si svolge in strada, nello spazio antistante il circolo, ma quest’anno i lavori che interessano via Cilea hanno

costretto il circolo a organizzarla nel salone interno, limitando il numero dei coperti a un’ottantina. Accompagnati dalla musica di Gianka, ai commensali sarà servito un menù a 25 euro a persona (10 per i bambini sotto i 12 anni). La prenotazione è obbligatoria: al circolo o al numero 0574 21675 entro il 4 agosto.