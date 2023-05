Giovanni Di Fede nuovo vicesindaco di Figline Incisa

Figline Incisa Valdarno (Firenze), 3 maggio 2023 - Giovanni Di Fede è il nuovo vicesindaco di Figline e Incisa Valdarno. È stato chiamato dalla prima cittadina Giulia Mugnai al suo fianco al posto di Enrico Buoncompagni, escluso dalla giunta domenica scorsa. Ne consegue anche la redistribuzione delle deleghe: Di Fede avrà le politiche sociali, politiche per l’inclusione, cooperazione internazionale, commercio e centro storico.

Mugnai tiene per sé le deleghe a protezione civile, lavori pubblici e infrastrutture. Lo sport viene assegnato a Dario Picchioni che, tra le altre responsabilità, ha anche la delega alla cultura. Di Fede, uomo del Pd come il sindaco Mugnai, vanta una grande esperienza politica e di amministrazione. Ultimo incarico in ordine di tempo, è stato vicesindaco del Comune di Campi Bisenzio al fianco di Emiliano Fossi fino al commissariamento. È stato anche componente del Consiglio di Amministrazione di Indire, assessore della Provincia di Firenze, coordinatore degli assessori all’Istruzione e all’edilizia scolastica della Toscana presso UPI Toscana (Unione Province Italiane) e ha ricoperto vari incarichi presso il Ministero della Pubblica Istruzione e presso l’Ufficio scolastico regionale della Toscana. “Dopo le dinamiche degli ultimi giorni – spiega la sindaca Mugnai – ho deciso di affidare l’incarico a Di Fede, che ringrazio per aver accettato di entrare a far parte della mia squadra. Giovanni, infatti, vanta una lunga esperienza in campo amministrativo e ci garantirà di proseguire fin da subito, con competenza e dedizione, il lavoro avviato negli anni passati, evitando uno stallo all’azione di governo che non sarebbe utile per nessuno. Auguro quindi a lui, e a tutti noi, un buon lavoro”.

Manuela Plastina