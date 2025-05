L'Albergo Popolare di Firenze festeggia 120 anni con un open day

Firenze, 15 maggio 2025 - 120 anni di accoglienza, solidarietà, inclusione. Un “compleanno” speciale per l’Albergo Popolare, storica struttura comunale di accoglienza ubicata nell’ex convento del Carmine, adesso gestita in co-progettazione dalla cooperativa Di Vittorio sociale, dal 2000 intitolata a Fioretta Mazzei. Per celebrarlo sabato 17 maggio la struttura si aprirà alla cittadinanza, con un open day dalle 10 alle 18 durante il quale sarà possibile visitare alcune parti della struttura ed il chiostro quattrocentesco che per l'occasione sarà animato da musica, laboratori, gruppi e associazioni con le quali la struttura collabora. “Sarà un'occasione di apertura verso la cittadinanza, assieme a tutte le associazioni e le realtà che vi operano all’interno e che svolgono ogni giorno un lavoro prezioso. – sottolinea l’assessore al Welfare Nicola Paulesu –. L’Albergo Popolare rappresenta un vero e proprio ecosistema dove convergono molti progetti e servizi, frutto della sinergia cittadina di tante realtà sociali che si dedicano alle persone più vulnerabili presenti nella nostra città. Qui si realizza plasticamente il principio di sussidiarietà orizzontale, il servizio pubblico ed i rappresentanti del Terzo Settore lavorano in sinergia per dare risposta ai bisogni emergenti che arrivano da una parte della società. Un’importante filiera che si realizza in un contesto di comunità, visto che da sempre il rione San Frediano partecipa attivamente. Siamo impegnati su un progetto di sviluppo di questa realtà ed un sempre maggiore coinvolgimento dell’intera comunità. Ci teniamo molto a far conoscere questo lavoro spesso silenzioso ma così importante e questa struttura dalla lunga storia di accoglienza”. “Attraverso l’Albergo popolare si racconta anche la storia di questo rione, un rione accogliente, sempre vicino ai bisognosi, ai fragili, a tutti coloro che si trovano purtroppo ai margini della nostra società. - dice il presidente del quartiere 1 Mirco Rufilli -. L’Albergo popolare che compie 120 anni ci fa ricordare quanta di questa storia dall’impronta sociale ha attraversato queste strade. Non resta che augurargli buon compleanno e altri 120 di questi anni!” L’Albergo Popolare con i suoi 230 posti è la più grande struttura di accoglienza di Firenze. Nasce nel 1905 in via della Chiesa con il nome di "dormitorio pubblico" e da allora rappresenta un punto di riferimento per la nostra città, oggi è intitolato a Fioretta Mazzei, che rilanciò questa antica istituzione. Tradizionalmente vocata a un’utenza maschile, da quest’anno ha anche alcuni posti per le donne, in uno spazio riservato al piano terra dove sono presenti stanze singole o doppie e servizi igienici dedicati, quindi una zona “protetta”, una novità che tiene conto dei nuovi bisogni legati alla marginalità. Ogni anno sono accolte dall’Albergo Popolare circa 1500 persone (nel 2024 sono state 1562). In questi primi 4 mesi dell’anno si contano già quasi 500 ingressi dei quali circa un terzo (170) inseriti in percorsi strutturati con i servizi sociali del Comune di Firenze.