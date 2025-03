20 marzo, Giornata delle Università: l’Ateneo fiorentino si apre alla città

Firenze, 20 marzo 2025 - Oggi torna “Università Svelate”, la Giornata Nazionale delle Università promossa dalla Conferenza dei Rettori Italiani come un’occasione per mostrare il ruolo propulsivo che gli Atenei rivestono nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale. L’edizione di quest’anno si concentra in particolare sul tema delle città universitarie, quali luoghi privilegiati di produzione e di condivisione della conoscenza e fulcro dell’interazione fra mondo accademico e territori. A Firenze l’appuntamento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze, si propone come momento di condivisione con la città del patrimonio scientifico e culturale dell’Ateneo, a conclusione dell’anno centenario dalla sua istituzione, attraverso eventi aperti al pubblico, uno spettacolo e un omaggio a studentesse e studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. Unifi accoglierà cittadini, famiglie e future studentesse e studenti nei palazzi storici che ospitano sedi dell’Ateneo, con visite guidate gratuite (su prenotazione) a cura dagli studenti del corso “Ambasciatori della Storia” del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (Sagas). I giovani ciceroni accompagneranno i visitatori nelle sale di Palazzo San Clemente (via Micheli 2 – ore 10.30), Santa Verdiana (largo Pietro Annigoni 5 – ore 11.30), Palazzo Marucelli Fenzi (via San Gallo 10 – ore 14), Villa Ruspoli (piazza Indipendenza 2 – ore 16) e Orbatello (via della Pergola 56 – ore 17). Per info [email protected]. Al Teatro Goldoni (via Santa Maria, 15 – ore 19 – su prenotazione) andrà in scena la divulgazione scientifica con lo spettacolo “La donna della bomba atomica”, di e con Gabriella Greison. Scrittrice, attrice e drammaturga, nonché fisica e divulgatrice, Greison darà voce a Leona Woods, la scienziata più giovane del Progetto Manhattan, il piano americano per realizzare l’ordigno nucleare. La performance si presenta come un viaggio interiore, un lungo flusso di coscienza, che ci consente di rivivere i momenti più elettrizzanti e più deliranti del progetto, fino ad arrivare ai giorni nostri, e alle conseguenze di ciò che è stato deciso e ideato in quegli anni. Nella cornice di “Università svelate 2025” l’Ateneo presenterà la Graphic Novel “I 100 anni dell’Ateneo fiorentino” in un incontro riservato a studentesse e studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Morante - Ginori Conti. Il volume, che sarà poi distribuito alle classi quinte di tutte le scuole superiori di Firenze, nasce dall’idea di raccontare la storia dell’Ateneo attraverso uno strumento comunicativo molto apprezzato dai giovani, coinvolgendo gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze. L’iniziativa, che a livello nazionale è realizzata dalla Crui in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica.