Università Svelate 2025: UniFi si apre alla città con visite guidate nelle sedi storiche

Firenze, 19 marzo 2025 – Una preziosa occasione per scoprire tesori poco conosciuti.

Domani, giovedì 20 marzo, torna “Università Svelate”, la Giornata Nazionale delle Università promossa dalla Conferenza dei Rettori Italiani, che punta a valorizzare il ruolo degli atenei nello sviluppo del Paese e nella coesione sociale.

Quest'anno l'evento pone al centro il tema delle città universitarie, intese come luoghi privilegiati per la produzione e la condivisione della conoscenza, e come punti di connessione tra mondo accademico e territorio.

A Firenze, l'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il centenario dell'Ateneo e ha ottenuto il patrocinio del Comune. Sarà un'occasione per condividere con la città il patrimonio scientifico e culturale dell'Università di Firenze attraverso visite guidate gratuite, uno spettacolo teatrale e un omaggio agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori.

Le visite guidate, curate dagli studenti del corso “Ambasciatori della Storia” del Dipartimento SAGAS, condurranno i partecipanti nei palazzi storici dell'Ateneo:

Palazzo San Clemente (via Micheli 2) - ore 10.30

Santa Verdiana (largo Pietro Annigoni 5) - ore 11.30

Palazzo Marucelli Fenzi (via San Gallo 10) - ore 14

Villa Ruspoli (piazza Indipendenza 2) - ore 16

Orbatello (via della Pergola 56) - ore 17

Per prenotazioni e informazioni: [email protected]

Alle 19, al teatro Goldoni (via Santa Maria 15), andrà in scena lo spettacolo "La donna della bomba atomica" di e con Gabriella Greison. La fisica e divulgatrice scientifica racconterà la storia di Leona Woods, la più giovane scienziata del Progetto Manhattan, in uno spettacolo che esplora le emozioni e le conseguenze delle scelte fatte in quel periodo storico.

Inoltre, nell'ambito di "Università Svelate 2025", sarà presentata la graphic novel "I 100 anni dell'Ateneo fiorentino" agli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Morante-Ginori Conti. Il volume, realizzato in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Firenze, sarà poi distribuito alle classi quinte di tutte le scuole superiori della città.

L'iniziativa, organizzata dalla CRUI in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e patrocinata dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Per ulteriori informazioni: www.unifi.it