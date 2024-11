Giornata dell’Unicef: le porte di Firenze si tingono di blu

Firenze, 20 novembre 2024 - Firenze si tinge di blu per celebrare il World Children's Day, una giornata per diffondere consapevolezza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il 20 novembre, dalle 17, le antiche porte di accesso alla città di Firenze – Porta San Gallo, Porta a Prato, Porta Romana, Porta alla Croce e Porta San Frediano – si illumineranno di blu, il colore simbolo dell’Unicef, come segno di attenzione verso i più giovani. Questo perchè il Comune aderisce all’iniziativa “Go Blue”, promossa appunto da Unicef Italia e da Anci in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

L’evento, che si tiene ogni anno il 20 novembre, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti di bambini, bambine e adolescenti, e di riaffermare l’impegno delle amministrazioni locali nella piena applicazione della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

Per l’occasione, domani la biblioteca delle Oblate ospiterà il laboratorio “Scopri i tuoi diritti giocando”, dedicato a bambini e bambine dai 5 ai 10 anni. L’appuntamento, che inizierà alle 16 nella sezione "bambini e ragazzi", offrirà un’occasione unica per conoscere la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso attività ludiche e didattiche.

L’evento vedrà la partecipazione di Olivia Castellino, presidente del Comitato Unicef di Firenze, del dottor Mauro Storti, segretario dell’ufficio dell’assessore Paulesu, e la dottoressa Tiziana Mori, direttrice della Biblioteca delle Oblate. Al termine del laboratorio sarà possibile partecipare ad una passeggiata per raggiungere, tutti insieme, una delle porte illuminate di blu.

La partecipazione è gratuita, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: 055.2616512 – [email protected]

L’assessore al welfare del Comune di Firenze, Nicola Paulesu, sottolinea l’importanza della giornata: “Teniamo alta l’attenzione sui diritti dei bambini e degli adolescenti e, come amministrazione, aderiamo convintamente a questa iniziativa. Siamo impegnati oggi e ogni giorno a seguire i principi della Convenzione nell’elaborazione di politiche concrete a sostegno di bambini e ragazzi”.