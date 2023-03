L’ex calciatrice della Fiorentina: “Clima tremendo, mi offendevano”. Poi le scuse.

Ronja Aronsson

Firenze, 20 marzo 2023 – Dopo le polemiche della studentessa americana che ha vissuto a Firenze un periodo “tremendo”, adeso tengono banco le parole dell’ex giocatrice della Fiorentina Womens, Ronja Aronsson, giocatrice svedese classe ‘97 che ha vestito la maglia viola nella stagione 2021/2022. La ragazza, parlando ad un podcast, ha raccontato la sua esperienza sulle rive dell’Arno, definendola come tragica.

"Se sbagliavi qualcosa, un dribbling o con un cross, ti urlavano “lurida t**** – racconta Aronsson -, solo perché avevi commesso un errore. È stata più o meno la prima parola che ho imparato in italiano. Dopo un mese conoscevo tutte le parolacce”. Queste frasi hanno da subito alzato un grande polverone, che ha investito anche la giocatrice stessa.

Dopo poco, però, Aronsson ha scritto un post sui suoi profili social, chiarendo la situazione, ricollegabile a una semplice difficoltà linguistica. “Stavo affrontando delle difficoltà a Firenze e una di queste era la lingua perchè che non capivo una parola. Qualcuno mi ha detto che l’espressione “porca t****” significa “dirty w****” ma non avevo capito che era come “holy shit” in inglese, come quando qualcosa non va come vorresti”.

Dopo il chiarimento sono arrivate anche le scuse: “Nessuno ha mai detto t**** in faccia a me o alle altre giocatrici. Nessuno mi ha mai offeso o insultato alla Fiorentina e sono veramente dispiaciuta per quello che è accaduto e per questo malinteso, per la mia ignoranza e le sue conseguenze”.