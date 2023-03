Amanda Knox: “Studiare all’estero è fantastico”. Polemica sui social

Amanda Knox (Foto dal profilo Instagram)

Perugia, 15 marzo 2023 – “Studiare all’estero è fantastico”. Parole inequivocabili, ma se a dirle è Amanda Knox è facile capire per quale motivo sui social si sia scatenata una polemica e una bufera enorme.

Il tweet di Amanda Knox

Ma prima di entrare nel vivo della polemica, è necessario spiegare cosa è successo e perché la 35enne statunitense condannata e poi assolta per l’omicidio Meredith ha scritto quelle parole su Twitter. Ecco il tweet:

Girl, what are you talking about? Studying abroad is awesome!https://t.co/xlEgCKTzqg — Amanda Knox (@amandaknox) March 15, 2023

L’articolo della studentessa americana

Giovedì 9 marzo sul sito di notizie Insider, la studentessa americana e giornalista Stacia Datskovska ha pubblicato un lungo articolo in cui si lamenta del suo periodo di studio a Firenze. “Immaginavo divertenti cene con i miei coinquilini, avventure estive con persone che mi chiamavano 'bella’, il gelato che mi gocciola sulle dita, vino, prosciutti, e buone conversazioni – scrive la studentessa nell’articolo – E invece, quando il mio semestre a Firenze è finito, ho cominciato a disprezzare il panorama, odiavo le persone e non vedevo l’ora di tornare a casa nel mio campus di New York”.

Le lamentele contro Firenze

"La maggior parte del fine settimana restavo a casa a Firenze – prosegue ancora la studentessa americana – mentre i miei compagni di classe erano sempre a viaggiare. Durante quei weekend da sola, correvo sul Lungarno, facevo capolino in gallerie d’arte gratuite. Ma sono sempre stata lasciata da sola nel mio appartamento”. Oltre ai problemi di solitudine, la studentessa racconta alcuni episodi spiacevoli vissuti con i fiorentini: “Ero sull’autobus, due donne stavano parlando di me, guardandomi dall’alto in basso e deridendomi. Poi tra di noi ci sono stati alcuni scontri verbali”, racconta ancora la studentessa che sottolinea: “Circa 5.000 studenti universitari americani si riversano a Firenze ogni semestre, quindi perché i fiorentini sono ancora arrabbiati per il modo in cui siamo e ci comportiamo?”.

La polemica sui social

Insomma la ragazza si lamenta del suo periodo di studio, di Firenze e dei fiorentini. Tutto passato abbastanza inosservato, si tratta di una esperienza negativa di una persona. Può capitare. Tuttavia, a far scatenare la polemica e la bufera è arrivata Amanda Knox con le sue parole su Twitter.

In tanti si sono scatenati nei commenti al post: “Non puoi aver scritto parole simili”, si legge su Twitter. “Non è possibile”, continuano. “Parole che faranno ridere gente da poco – scrive Jessica – ma pensate se la famiglia di Meredith leggesse queste parole. Terribile”.