Giardino del Pallaio, nuovo look. Ristrutturati i campi sportivi

Riqualificata l’area verde del Pallaio, alle Mimmole di Caldine, e i suoi spazi ricreativi. L’intervento ha interessato la sistemazione dei muretti con il ponte di accesso sul Mugnoncello e quindi il campo di calcetto e quello di pallavolo, dove sono state messe nuove porte e nuove reti. Prossimamente, dove sorgeva l’antico pallaio per il gioco delle bocce, sarà costruito uno spazio fitness all’aperto con tanto di attrezzature sportive disponibili per tutti. L’inaugurazione dello spazio, punto di riferimento per più generazioni della valle del Mugnone, si è svolta sabato, con una festa molto partecipata. L’intervento è stato realizzato dal Comune di Fiesole e reso possibile anche grazie al contributo del Rotary Club Fiesole, che ha in particolare curato l’acquisto delle attrezzature sportive, poi installate dagli operai comunali.

"Si tratta di un’opera – spiegano la sindaca Cristina Scaletti e l’assessore Tommaso Rossi- che rientra in una azione complessiva dell’amministrazione comunale finalizzata al miglioramento e al recupero di giardini e aree verdi. Dalla riqualificazione e manutenzione fino alla sostituzione dei giochi dedicati ai bambini, vogliano restituire alle famiglie e alle frazioni la possibilità di utilizzare al meglio questi spazi così importanti. Vogliamo poi esprimere un sentito e profondo ringraziamento al Rotary di Fiesole per la sua grande sensibilità e attenzione. E’ nata una energia positiva che speriamo possa essere l’inizio di una collaborazione ancora più ampia".

Daniela Giovannetti