Baroque Festival Florence nel segno di Bach

Nell’ambito della decima edizione del Baroque Festival Florence, domani (ore 21), nella Sala Capitolare e nella chiesa di Santa Felicita al Ponte Vecchio, Thomas Pietsch al violino e Dagmar Lübking all’organo Zeffirini del 1572 presentano ’La musica al tempo di Johann Sebastian Bach e Georg Philipp Telemann’: musiche di Matthias Weckmann, Nicola Matteis, Johann Jackob Froberger, Heinrich Ignaz Biber, Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann e Johann Sebastian Bach. Pietsch, tedesco, si è esibito in prestigiose rassegne concertistiche in Europa e vari paesi del mondo, spesso con l’ensemble Musica Antiqua Köln e in collaborazione con il suo duo partner Bob van Asperen (cembalo), Edith Picht-Axenfeld, Richard Fuller (entrambi fortepiano), Menno van Delft (cembalo e fortepiano) e Dagmar Lübking. Dal 1991 ha insegnato violino barocco presso il Dr. Hochs Konservatorium di Francoforte.

Il 23 maggio (ore 21), invece nella Sala Capitolare della chiesa di Santa Felicita Francesco Cera al clavicembalo e Francesco Romano alla tiorba presentano ’Girolamo & Hieronymus: Frescobaldi e Kapsberger a Roma’: musiche di Girolamo Frescobaldi e Johann Hieronymus Kapsberger. Il festival, organizzato da Konzert Opera Florence, prevede fino al 27 giugno, sedici concerti con musicisti di rilevanza internazionale. Prenotazioni: [email protected] o 3758914223.