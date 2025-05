Salute e solidarietà con la Croce Rossa “in campo Bianco“

Sport, salute e solidarietà. Queste le tre anime dell’evento ‘Croce Rossa in Campo Bianco’ che si terrà il 23 maggio in piazza del Carmine. Organizzato dal Comitato di Firenze della Croce Rossa, in collaborazione con i Bianchi di Santo Spirito, prevede un pomeriggio ricco di attività per grandi e piccini che culminerà con una grande cena in piazza per 300 persone.

Dalle 16 in poi, la piazza sarà animata da dimostrazioni sportive come pugilato e jujitsu, simulazioni di emergenza, attività educative e spazi dedicati alla prevenzione e alla sicurezza, oltre che alla salute con la misurazione della pressione. Tra le altre cose, ci saranno simulazioni di incidenti domestici, truccabimbi, visita a mezzi di emergenza.

Alle ore 20 la grande cena in piazza realizzata grazie alla collaborazione di ristoratori locali, per sostenere i progetti delle due associazioni. "Una bella iniziativa che unisce la solidarietà e l’antica tradizione fiorentina del Calcio Storico": ha sottolineato l’assessora alle tradizioni popolari Letizia Perini. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato all’acquisto di nuove divise per i volontari CRI e di attrezzature sportive per i Bianchi, dedicate ai più piccoli frequentatori dell’Accademia.

L’iniziativa è stata presentata da Federico Rosati, presidente della CRI di Firenze, dal presidente dei Bianchi di Santo Spirito Marino Vieri, dall’assessore al Welfare Nicola Paulesu, e dal presidente del Calcio Storico Fiorentino, Michele Pierguidi che ha detto: "I Bianchi sono, da sempre, vicini al territorio. Vicini a chi fa del bene. Da parte loro è un rinnovare un impegno che hanno 365 giorni l’anno nel Quartiere di Santo Spirito. È bellissima questa iniziativa che viene fatta con la Croce Rossa per il Calcio Storico e per la città. Spero possa essere l’inizio di una bella collaborazione e mi auguro che in futuro possa coinvolgere tutti i colori del Calcio Storico Fiorentino".

Maurizio Costanzo