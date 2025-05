Jonathan Canini ancora in ’Vado a vivere con me’

Torna Jonathan Canini al Teatro Puccini ed è già tutto esaurito. Per la terza volta, infatti, il giovane comico toscano fa sold out nella sala fiorentina con il suo spettacolo tutto da ridere, ‘Vado a vivere con me’. L’appuntamento è per giovedì alle 21 e per chi ancora non ha avuto la possibilità di assistere alla sua comicità dal vivo o vuole tornarci c’è una nuova data: il 29 ottobre, sempre al Puccini. Uno spettacolo divertente sulle difficoltà di una nuova routine. Cosa c’è, infatti, di più esilarante degli incubi di chi ancora non ha preso ‘il via’ di questo importante step nella vita? Tra stirare, impostare la lavatrice, cucinare, differenziare i rifiuti e accendere il riscaldamento, quando anche l’azione più banale diventa un ostacolo insormontabile e a fare da padrone ci sono… i personaggi simbolo di Canini. Da Pamela di San Miniato all’Anticiclone africano, passando per il fattone, su scene accadute realmente, alcune romanzate e, chissà, magari altre leggermente trattenute. Dal 2023, infatti, il comico nato a Pontedera è in tour nei teatri con questo spettacolo diretto e scritto insieme a Walter Santillo. Ma il tour non finisce qui, perché alle ottanta repliche viste da oltre 30mila spettatori si aggiungono altre date in tutta la Toscana, per arrivare anche "oltre-confine" tra Sestri Levante, Padova, Milano, Piacenza e Brescia (il programma completo è sul sito internet www.jonathancanini.it e sulle pagine social del comico).

l.otta.