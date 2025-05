The King’s Singers live. Concerto in Cattedrale

Nella Cattedrale di Firenze, per la prima volta, arriva il celebre gruppo vocale The King’s Singers nell’ambito della XXVIII edizione della rassegna di musica sacra ’O flos Colende’, promossa e organizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore con la direzione artistica di Gabriele Giacomelli. Il concerto è in programma giovedì sera (ore 21) con ingresso gratuito su prenotazione (https://tickets.duomo.firenze.it/it/negozio#/it/acquista?skugroup_id=4649).

"La musica dal mondo e delle varie epoche illumina la Parola di Dio, rivela la molteplicità delle culture e delle comunità, permette di cogliere meglio il mistero della fede" sostiene l’arcivescovo di Firenze monsignor Gherardo Gambelli.

Dopo il trionfale concerto tenuto al Teatro della Pergola nel 2021, il gruppo vocale maschile torna a Firenze con il suggestivo programma ’Peregrinaciòn - Musica dal Nuovo Mondo’, di recentissima ideazione e in prima assoluta per l’Italia, dedicato alla riscoperta della musica di genere, prevalentemente sacra, in uso presso i popoli nativi sudamericani e alla successiva evoluzione avvenuta con l’arrivo dei conquistadores iberici. Il programma, quindi, mette in dialogo la musica autoctona dell’America meridionale (cantata anche nelle lingue indigene, come nel caso del tradizionale canto processionale ’Quechua Hanaqpachap cussicuinin’ in cui Maria viene lodata con colorite metafore proprie della cultura andina, estranee alla tradizione europea), con il repertorio musicale colto introdotto dagli spagnoli e dai portoghesi.

"Quest’anno la rassegna si distingue come mai prima d’ora per la varietà dei repertori proposti, in un affascinante percorso attraverso le culture e le epoche che, senza trascurare la tradizione fiorentina, approfondisce la ricca e composita cultura musicale latinoamericana, dall’epoca colombiana fino all’età contemporanea" dichiara Gabriele Giacomelli, direttore artistico della rassegna ’O Flos Colende’.

Per Luca Bagnoli, presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore "quest’anno la rassegna è strettamente legata all’attualità: la scelta dei repertori musicali è in perfetta sintonia tematica con il Giubileo della Speranza indetto da Papa Francesco".