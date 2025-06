Giani e Mazzeo: "Riconoscere. Stato Palestina"

FIRENZEIl governatore della Toscana, Eugenio Giani, porterà in Consiglio regionale una deliberazione formale di sollecitazione al governo italiano affinché riconosca lo Stato di Palestina come libero, sovrano e autonomo. "Questa azione – afferma il presidente –, anche agli effetti del diritto internazionale, può infatti svolgere una funzione di deterrenza maggiore nei confronti delle continue e ingiustificate incursioni e bombardamenti da parte delle forze del governo israeliano nel territorio della Striscia di Gaza". Giani ha poi annunciato che chiederà che il governo italiano "riconosca nei comportamenti di Netanyahu e del suo esecutivo una continua violazione dei diritti umani, diritti inviolabili e appartenenti ad ogni individuo, così come affermato dalle Nazione Unite nella Dichiarazione Universale". Al governatore, ieri, ha fatto eco il presidente del Palazzo del Pegaso, Antonio Mazzeo. La soluzione dei due Stati, il suo ragionamento, "è l’unico orizzonte per fermare la spirale di violenza, l’unica strada per costruire un futuro senza guerra, senza odio, senza vendette. Condivido l’appello del governatore Eugenio Giani perché l’Italia faccia la sua parte e riconosca lo Stato di Palestina come libero e autonomo. Farò in modo che la sollecitazione sia discussa e votata il prima possibile dal Consiglio regionale. Non è solo una delibera simbolica, ha un significato politico che va nella direzione indicata dall’Europa e già compiuta da altri Paesi dell’Unione".