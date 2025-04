"Garage e cantine sott’acqua ad ogni pioggia". I residenti scrivono ai sindaci di Sesto e Calenzano

L’alluvione dello scorso 14 marzo ha rappresentato l’evento più grave, ma non era la prima volta che diverse abitazioni di viale di Vittorio, via di Calenzano e via delle Mimose, al confine tra i territori Sesto e Calenzano, finiscono sott’acqua. Così i residenti particolarmente toccati dal problema, hanno deciso di rivolgersi alle due amministrazioni comunali unendo all’appello una corposa documentazione fotografica dei danni più recenti prodotti dagli allagamenti e a decine di firme. Con la lettera indirizzata ai primi cittadini Lorenzo Falchi e Giuseppe Carovani, si richiede un intervento urgente "per valutare le cause che provocano allagamenti nelle aree condominiali con consistenti danni ai garage, alle cantine e ai beni privati".

Della situazione – scrivono i firmatari – è già stata informata Publiacqua con una richiesta dell’agosto 2009, ma a detta dei residenti non sarebbe stato effettuato alcun intervento così come sarebbe rimasta inascoltata una successiva petizione, del 2011, corredata da 250 firme. Il problema, dunque, è annoso e solo negli ultimi quattro anni - si legge nella lettera - "si sono verificati almeno 5-6 episodi gravi, con notevoli danni". Fino ad arrivare al 14 marzo scorso quando "l’acqua ha raggiunto oltre i due metri e mezzo d’altezza arrivando a coprire fino al tetto garage e cantine, con danni ingentissimi. Solo con l’intervento della Protezione civile del Piemonte, intervenuta due giorni dopo l’evento alluvionale con le idrovore, si è riusciti a togliere tutta la mole d’acqua, lasciando davanti agli occhi dei proprietari il triste scenario di fango, detriti e macerie". L’invito ai due Comuni, dunque, è quello di intervenire per cercare di risolvere un problema evidente individuandone le cause e effettuando gli interventi necessari.

Sandra Nistri