Gallerie degli Uffizi prese d’assalto. Oltre 114mila visitatori nel ponte

Boom di visitatori alle Gallerie degli Uffizi. Rispetto allo scorso anno, nel ponte del Primo maggio il museo diretto da Simone Verde è stato preso d’assalto: nei quattro giorni (con domenica gratuita) il complesso ha infatti registrato 114.303 visitatori con un aumento generale nell’afflusso di persone del 39% in confronto allo stesso periodo del 2024 quando furono 82.218. E l’incremento si è registrato in tutti gli spazi delle Gallerie: Uffizi, Palazzo Pitti,e Giardino di Boboli). "Questi numeri testimoniano in modo evidente la centralità dei musei, i quali si attestano sempre di più come il riferimento maggiore per un turismo che è senz’altro di svago, ma, in gran parte, di natura culturale" sostiene il direttore delle Gallerie. Nel dettaglio, agli Uffizi le presenze sono state 49.667 rispetto alle 44.662 del 2024, con un incremento percentuale dell’11,2%; a Palazzo Pitti 21.329 in confronto alle 14.546 dello scorso anno (+46,6%); a Boboli 43.307, quasi il doppio a fronte delle 23.010 dell’anno passato (+88,2%). Il parco mediceo, che si estende per oltre 30 ettari alle spalle di Palazzo Pitti, in occasione della #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura, è stato praticamente preso d’assalto con 15.343 ingressi. Lo stesso giorno ben 11.230 biglietti staccati per gli Uffizi e 8.268 per Palazzo Pitti dove la domenica si può ammirare anche l’appartamento della Duchessa (l’ultima ad averlo abitato è stata Anna di Francia, vedova del Duca Amedeo d’Aosta).

B.B.