Sottrae portafoglio a un turista e si allontana: bloccato

Firenze, 3 aprile 2025 - Hanno derubato un turista in pieno centro ma sono stati visti e bloccati dal reparto Antidegrado della Polizia Municipale. Si tratta di due cittadini rumeni già noti alle forze dell’ordine e che sono stati arrestati per furto aggravato in flagranza.

L’episodio risale a lunedì scorso. Erano le 15 circa quando una pattuglia in servizio in centro ha notato due persone che, per il loro comportamento, hanno fatto scattare un campanello d’allarme. Il sospetto era che si trattasse di persone dedite ai furti con destrezza ai danni dei turisti e quindi gli agenti hanno iniziato a tenerli d’occhio. E dopo un’ora il sospetto è divenuto realtà.

I due uomini si sono avvicinati a una coppia di anziani turisti, il primo li ha distratti mentre il secondo ha sfilato il portafoglio dalla tasca dell’uomo. E quindi si è allontanato con il bottino insieme al complice. Immediato l’intervento degli agenti: uno ha informato la coppia dell’avvenuto furto, mentre gli altri due si sono messi all’inseguimento dei due uomini. Quello che ha materialmente compiuto il reato ha estratto i soldi dal portafoglio gettando quest’ultimo in un cassonetto da dove è stato recuperato dagli agenti.

I due sono stati raggiunti e fermati dalla pattuglia: sottoposti a fotosegnalazione è emerso che erano già noti alle forze dell’ordine. Intanto la coppia di turisti, di nazionalità statunitense, è stata accompagnata presso gli uffici della Polizia Municipale per presentare la denuncia, in cui hanno dichiarato di non essersi accorti di niente, e per la restituzione del maltolto: il portafoglio e il suo contenuto, tra i documenti, carte di credito, 120 euro e 85 dollari. I due cittadini rumeni sono stati arrestati per furto aggravato in flagranza; martedì è tenuta l’udienza per direttissima, l’arresto è stato convalidato dal Giudice che ha disposto per i due la misura cautelare dell’obbligo di firma dalla polizia giudiziaria. Resta salva per le persone coinvolte la presunzione d’innocenza costituzionalmente garantita e comunque l’accertamento della responsabilità penale sarà accertato nelle competenti sedi di giustizia.