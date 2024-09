Firenze, borseggia una turista in pizzeria. Il titolare recupera il bottino

Firenze, 20 settembre 2024 - Con il gran ritorno dei turisti dopo la "pausa" estiva sono tornati anche loro, i borseggiatori stagionali. "Queste persone seguono i flussi e nei periodi di alta affluenza arrivano anche loro. Affittano stanze e appartamenti e "fanno la stagione. Non c'è giornata in cui non ci arrivi una segnalazione di un collega derubato. Solo la settimana scorsa ho dovuto assistere una coppia di turisti anziani a cui erano stati portati via documenti e soldi, un amico tassista e una turista scippata. Siamo sotto assedio, c'è un modello che non funziona ed è ora che qualcuno si prenda le sue responsabilità" sottolinea Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze. Secondo Cursano, che conosce bene il suo territorio, le segnalazioni di borseggi in "alta stagione" aumentano del 70%, il 20% in più rispetto allo stesso periodo 2023.

In queste settimane, i pickpocket, i cosiddetti ladri della folla, che hanno imparato a fregare fiorentini e turisti, stanno dando filo da torcere ai titolari di attività che cercano in tutti i modi di salvaguardare i propri ospiti. Le tecniche usate sono le più disparate perché non si tratta di comuni malviventi ma di veri professionisti. La distrazione è l’arma su cui si basa tutto il business e il più delle volte viene creata ad hoc.

Mercoledì sera, intorno alle 21, una coppia coreana stava mangiando sulla pedana della pizzeria i Camaldoli di piazza del Mercato Centrale quando un uomo, approfittando della calca, ha portato via la borsa alla donna. Il titolare Arcangelo Abramo, non appena ha visto i due uomini allontanarsi di scatto, si è avvicinato alla malcapitata la quale gli ha confermato dell'avvenuto borseggio: "Io ero dentro, il ristorante era pieno e non ho visto niente. A un certo punto ho visto due persone che con fare sospetto stavano lasciando il marciapiede, mi sono avvicinato alla cliente e le ho chiesto se andasse tutto bene. Lei allora si è resa conto di non avere più la sua borsa" racconta. Il titolare allora ha rincorso i due e ha recuperato la refurtiva. "Se ne stavano andando via con tutta calma, senza nessuna paura. Non si può vivere e lavorare in questo modo. Che figura facciamo con i visitatori di tutto il mondo" si sfoga Abramo.

Rossella Conte