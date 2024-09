Firenze, ladri in pizzeria: via con vini pregiati e il fondocassa, lasciano il caos nel locale

Firenze, 6 settembre 2024 - Dopo aver forzato il bandone e la porta a vetri, ignoti si sono intrufolati all'interno della pizzeria Santa Lucia di via del Ponte alle Mosse per poi scappare con il fondocassa e alcune bottiglie di vino. L'episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì ed è stato denunciato ai carabinieri.

Il caos lasciato dai ladri nella pizzeria

Secondo quanto ricostruito, i malviventi dopo aver messo a soqquadro tutto il locale sono riusciti a trovare una ventina di euro di monete. Non contenti hanno svuotato il frigorifero della pizzeria portando via le etichette di vino più pregiate. Si tratta del terzo furto in meno di un anno. E il titolare quando è entrato quasi non credeva ai propri occhi: bustine di zucchero sparpagliate, documenti ovunque, credenze e cassetti aperti.

"La sera prima c'era stata una rissa sempre in zona – dice Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino – noi non ne possiamo più. Non si può continuare a vivere con la paura che qualcuno ci entri in casa, nell'attività o ci spacchi la macchina".