Furto di rame sui binari. Disagi per i pendolari sulla Firenze-Roma

Persone non autorizzate in prossimità dei binari, guasti e ora anche furti di rame. Ieri mattina la circolazione ferroviaria è andata in tilt lungo la linea convenzionale Firenze-Roma tra Compiobbi e Pontassieve proprio a causa dei ladri. I problemi alla circolazione sono iniziati attorno alle 4.30, quando sono stati portati via dei cavi di rame indispensabili per il funzionamento della linea. I problemi si sono protratti per oltre tre ore, con i disagi che si sono conclusi poco dopo le 8 grazie all’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. I disservizi hanno coinvolto numerosi viaggiatori, in particolare pendolari che utilizzano quotidianamente la tratta. Sono stati registrati rallentamenti fino a 20 minuti per due treni Intercity, mentre tredici treni regionali hanno subito ritardi fino a 35 minuti. Due convogli regionali hanno inoltre dovuto interrompere anticipatamente il loro percorso, lasciando i passeggeri a bordo in attesa di soluzioni alternative.

Questo episodio si aggiunge alla serie di problemi che negli ultimi tempi stanno affliggendo il trasporto ferroviario, tra cui guasti tecnici e altre interferenze sulla linea. "Danneggiamenti sulla linea Firenze-Roma, nella notte, e problemi anche in Lombardia per la presenza di grosse bobine sui binari in provincia di Pavia. Ennesimi episodi che rendono difficile la circolazione dei treni", ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un messaggio pubblicato su X. "La notizia rassicurante è che, dopo l’esposto di Fs per possibili sabotaggi, la puntualità è incrementata a partire dall’alta velocità. Non abbassiamo la guardia", ha aggiunto.

Secondo Elisa Tozzi, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, il danneggiamento sulla linea fra Compiobbi e Pontassieve "è solo l’ennesima dimostrazione che la sicurezza è un concetto troppo difficile da comprendere per la sinistra. Sicurezza a tutto tondo, che riguarda i cittadini, ma anche le reti ferroviarie. È fin troppo evidente come esistano tanti, troppi varchi dai quali i malintenzionati possono entrare". Presenterà un’interrogazione sul caos trasporti il deputato del Pd, Andrea Casu. "Nel nodo di Firenze, Trenitalia annuncia via app circolazione regolare mentre i passeggeri ricevono messaggi che annunciano ritardi crescenti. Solo il sito Rfi ammette timidamente che la circolazione è rallentata quando i disagi e i disservizi che segnala chi è a bordo sono ben maggiori. Ecco la nuova soluzione per affrontare il problema ritardi: smettere di segnalarli".

Monica Pieraccini