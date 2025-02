Furti e truffe: cresce l’allarme: "Chiesto un tavolo in Prefettura"

L’ultimo episodio di tentato furto in una casa del territorio di Reggello risale al 4 febbraio: una famiglia di Caselli si è ritrovata con il vetro della porta spaccato durante un tentativo di intrusione. Sempre più persone poi stanno segnalando telefonate di finti avvocati o carabinieri che invitano a consegnare denaro e gioielli a fronte di presunti gravi incidenti. Ormai da settimane i social sono pieni di segnalazioni di furti o truffe ai danni dei cittadini. C’è anche chi organizza posti di controllo tra vicini per monitorare le strade della zona, segnalando poi auto e persone sospette sui vari gruppi organizzati su Whatsapp oppure Facebook.

Pochi giorni fa, dopo una riunione tra l’amministrazione e le forze dell’ordine, era stato lanciato l’appello di denunciare qualsiasi sospetto a chi di dovere, senza allarmismi sui social. Nell’ultimo consiglio comunale le mozioni presentate da maggioranza e opposizione hanno chiesto di aumentare i controlli, ampliare l’orario di servizio della municipale a supporto dei carabinieri e di avviare il "controllo di vicinato".

"All’indomani del consiglio – dichiara il sindaco di Reggello Piero Giunti – ho contattato il Prefetto per informarlo della discussione in aula e ho chiesto di convocare un tavolo sull’ordine e la sicurezza per il nostro territorio".

In attesa di un riscontro, intanto l’amministrazione ha organizzato una serie di incontri pubblici coi cittadini nelle varie frazioni. "Rappresentano un momento fondamentale per ascoltare le esigenze della comunità, raccogliere suggerimenti e confrontarci sui progetti in corso e quelli futuri", dice Giunti con l’assessore alla frazioni Adele Bartolini.

Tutti gli appuntamenti inizieranno sempre alle 21,15 per permettere la massima partecipazione dei cittadini. Si partirà proprio dal capoluogo: l’11 febbraio l’incontro sarà in consiglio comunale. Poi il 17 in biblioteca a Cascia, il 18 al circolo di Pietrapiana, il 24 a quello di Cancelli e il giorno dopo ancora al campo sportivo di San Clemente. Ma non è finita. A marzo si svolgeranno gli incontri in tutte le altre frazioni. Si parlerà di sicurezza e prevenzione, ma anche di raccolta rifiuti, in modo particolare dopo il cambio di gestore in Alia.