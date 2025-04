Firenze, caos traffico per una fuga di gas in via Reginaldo Giuliani: lavori urgenti

Firenze, 14 aprile 2025 – Problemi per il traffico a Firenze, nella zona di via Reginaldo Giuliani, nel tardo pomeriggio di lunedì 14 aprile. Una fuga di gas ha costretto le autorità a istituire un senso unico proprio in via Giuliani.

E’ stato infatti effettuato uno scavo urgente per intervenire sul danno che si è verificato nelle condutture. Il senso unico è stato istituito in direzione piazza Dalmazia. Notevoli i disagi che hanno interessato tutte le zone limitrofe, da via Panciatichi a via Carrara, con diversi problemi anche per raggiungere l’ospedale di Careggi.

Una giornata con congiunture sfavorevoli per il traffico a Firenze. Da ricordare infatti, oltre alla giornata di pioggia, con diverse auto in più in circolazione, il blocco della tramvia per circa un paio di ore a causa di un problema all’alimentazione elettrica.

Le linee si sono fermate, con conseguente istituzione dei bus sostitutivi, e questo in generale non ha aiutato il traffico. Solo a sera tardi la circolazione in via Reginaldo Giuliani è tornata alla normalità.