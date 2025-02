Formazione, a Pistoia corso di edilizia per migranti

Pistoia, 5 febbraio 2025 - Concluso con la consegna degli attestati il corso di formazione in edilizia per immigrati (provenienti da Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Ghana, Mali, Tunisia), organizzato da Ance Toscana Nord insieme alle organizzazioni sindacali di settore Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil e a quattro cooperative - Arca, Giovani e Comunita', Incontro e Intrecci - che, nelle proprie strutture, ospitano gli allievi. Lo rende noto Ance Toscana Nord, spiegando che il corso si e' tenuto alla nuova sede della Scuola Edile di Pistoia (ente che ha sostenuto interamente il costo dell'iniziativa), e si e' articolato in due moduli: oltre alla prima parte di sicurezza sul cantiere (16 ore di lezioni, obbligatorie per ogni lavoratore e che sono attestate con specifica certificazione) ai 22 studenti sono state impartite da un tecnico esperto 24 ore di alfabetizzazione all'edilizia (finiture, posa di pavimenti e pittura; applicazione pratica di intonaco e stucco; piccoli interventi di manutenzione su pareti e infissi; tipologie di guaine; conoscenza delle guaine bituminose, liquide e sintetiche; tecniche di posa su tetti e terrazze; impermeabilizzazione di muri e superfici verticali; prova pratica di stesura e sigillatura delle guaine). A ogni allievo e' stata consegnata l'intera dotazione di dispositivi di sicurezza, e insegnato come indossarla e usarla. Ance Toscana Nord e la stessa Scuola Edile di Pistoia hanno segnalato alle imprese l'opportunita' di assumere questi immigrati.