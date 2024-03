Fondazione Cr Firenze, avvio di 'Tutto merito Mio'

Firenze, 1 marzo 2024 - Prende avvio il quinto anno di #TuttoMeritoMio con un incontro dei giovani partecipanti con la scrittrice Chiara Valerio. Si terrà questo pomeriggio, alle 15, nella libreria-cinema Giunti Odeon, alla presenza dei 103 nuovi ragazzi selezionati che vanno ad aggiungersi ai 149 giovani del programma che premia il talento e il merito degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate, promosso da Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. “Mi emoziona moltissimo – afferma Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente di Fondazione CR Firenze - incontrare i giovani del programma #TuttoMeritoMio.

La nostra Istituzione ha una forte responsabilità nei loro confronti e, più in generale, verso le giovani generazioni. Esprimo la nostra gratitudine ai ragazzi che hanno fatto parte delle precedenti edizioni e che stanno portando avanti il loro impegno con grandi risultati e rivolgo il mio benvenuto ai nuovi arrivati a cui auguro di saper sfruttare al meglio questa grande opportunità. Le richieste arrivate dal territorio di adesione al progetto sono oltre 1.500 a conferma del desiderio di tantissimi giovani di voler far parte di questa community. #TuttoMeritoMio prende per mano questi ragazzi e ne valorizza e ne stimola il potenziale dando loro la possibilità di scegliere il proprio percorso di studio e mettere le basi per costruire la loro professionalità”. “Con la quinta edizione di #TuttoMeritoMio, insieme alla Fondazione CR Firenze, diamo nuovo slancio al sostegno dei nostri giovani talenti perché crediamo fermamente nel valore della formazione quale elemento chiave per il progresso sociale ed economico del Paese " - commenta Fabrizio Paschina, Executive Director Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo - "La nostra Banca dedica il proprio impegno a iniziative che coprono tutto l’arco della crescita educativa a partire dal sostegno agli asili nido, passando per programmi a contrasto dell’abbandono scolastico, arrivando alla collaborazione con 60 università in Italia e all’estero oltre all'offerta di finanziamenti agevolati per gli studenti universitari". #TuttoMeritoMio, in collaborazione con Fondazione Golinelli, l’Università degli studi di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, aiuta giovani talentuosi che si sono contraddistinti per merito scolastico, azzerando le disuguaglianze sociali ed economiche che limitano spesso l’accesso al percorso di studio universitario. I partecipanti ammessi, che nelle cinque edizioni sono stati ben 609, sono “accompagnati” fino alla laurea grazie a una borsa di studio che offre non soltanto risorse economiche per le spese universitarie ma anche per la crescita del loro potenziale in un percorso di mentorship con tutor di esperienza. I giovani selezionati, che sono al 64% ragazze, si sono tutti diplomati con una votazione minima di 80/100 alla maturità. Il 53% ha scelto di intraprendere la carriera universitaria in area sanitaria, scientifica e tecnologica, il 26% in ambito sociale e il 21% umanistico. Vengono da famiglie che hanno una media Isee di circa 12 mila euro annui e soltanto il 6% ha entrambi i genitori che lavorano. Si tratta spesso di famiglie numerose oppure monogenitoriali, condizioni difficili che avrebbero potuto condizionare il percorso di studio dei giovani, nonostante il loro impegno e risultati. #TuttoMeritoMio rappresenta dunque un’opportunità unica che permette di attivare ‘l’ascensore sociale’ garantendo il diritto allo studio, a prescindere dalle condizioni socio-economiche di partenza. Il programma prevede, in concreto, delle borse di studio erogate annualmente (8000 euro per i fuorisede, 3500 euro per i pendolari e 3000 euro per i residenti a Firenze), con le quali i giovani possono non soltanto pagare i loro studi ma anche spese di vitto e alloggio, trasporti, attività sportive e culturali, libri, corsi di lingua, e tutte quelle attività mirate alla crescita della persona. Oltre a questo, grazie al supporto della Fondazione Golinelli, ogni giovane è seguito da un tutor in grado di accompagnarlo nelle sue scelte. Far parte del programma significa accedere ad una vera e propria community che è stimolata costantemente con attività di mentoring, incontri con personalità importanti, laboratori Stem e iniziative in generale per ampliare gli orizzonti e gli interessi dei partecipanti. L’unico obbligo per rimanere all’interno del programma è quello di mantenere alte le proprie performance scolastiche.