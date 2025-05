Morricone, proiezione del film ’Ennio’. Così Firenze ricorda il concerto del 2005

Il 14 maggio del 2005 Ennio Morricone calcò per la prima volta le scene fiorentine: un concerto-kolossal al Mandela Forum – nelle vesti di direttore, insieme a 200 musicisti: l’Orchestra Nuova Roma Sinfonietta e il Coro Lirico Sinfonico Romano – che per intensità, interpretazione e repertorio ha lasciato un segno nella memoria collettiva. Esattamente venti anni dopo, Firenze ricorderà l’evento e renderà omaggio al grande compositore e direttore scomparso, con una doppia proiezione del docu-film ’Ennio’ di Giuseppe Tornatore: appuntamento domani (ore 17,30 e 20,30) allo Spazio Alfieri di Firenze. La proiezione delle ore 20,30 sarà introdotta da Alessandro De Rosa, biografo e assistente del maestro Morricone.

"Fu il nostro amico e collega Enrico Porreca – ricordano Claudio Bertini e Massimo Gramigni di Prg, la società che organizzò l’evento – a parlarci dell’opportunità di un concerto di Morricone a Firenze. Il maestro aveva cominciato da pochissimi anni a dirigere sue musiche e si muoveva solo accompagnato dalla Roma Sinfonietta e da un grande coro, in tutto 200 persone sul palcoscenico. Andammo ad ascoltarlo all’Arena di Verona nel settembre del 2004 e lo spettacolo fu veramente bellissimo. Programmammo l’evento per il maggio seguente e lavorammo sodo per organizzare tutto al meglio. Dopo quella prima serata il Maestro è tornato a dirigere al Mandela Forum altre tre volte, fino al marzo 2018".