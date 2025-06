Torneo Lori, finale senza storia. Tavarnelle stende Bagno a Ripoli

Gli Allievi B Under 16 provinciali (anno 2009) del San Donato Tavarnelle hanno onorato nei migliori dei modi la memoria di Bruno Lori vincendo il secondo torneo a lui dedicato. Si è giocato sul sintetico di San Donato in Poggio davanti a un numeroso pubblico e in una vera festa del calcio giovanile. La formazione del San Donato Tavarnelle, allenata da Jacopo Chincoli, ha infatti battuto nella finalissima con un punteggio tennistico (7-2) il Bagno a Ripoli di mister Giannelli. Si è chiuso così definitivamente il sipario della manifestazione. I chiantigiani del San Donato Tavarnelle erano scesi in campo con questa formazione, facendo suo il trofeo: Cresti, Polloni, Becchi, Colotta, Papini, Frosali, Pezzatini, Malavolti, Montaperto, Di Bello, Cellesi. A disp. Cresti, Ferraro, Matteuzzi. Questa la squadra del Bagno a Ripoli: Badalassi, Pasqual, Di Modugno, Ciacca, Madiai, Petrioli, Giannone, Muzzi, Maestrelli, Ciaccia, Pieralli. In panchina Gean, Ligorio, Arbia, Ferraro, Ferrini, Pieralli, Varfi. Le reti per il San Donato Tavarnelle sono state realizzate da Malavolti (2), Montaperto, Di Bello, Frosali, Polloni, Pezzatini. Al terzo posto la Certaldese che ha prevalso sulla Colligiana 3-0.

Il Torneo ha riscosso un lusinghiero successo per la soddisfazione dei dirigenti del San Donato Tavarnelle che, con questa manifestazione, sono riusciti a mettere in risalto la figura dell’indimenticabile Bruno Lori. Da ricordare che Lori aveva giocato come difensore, poi insieme a suo padre Dino, chiamato affettuosamene ‘uccellino’, aveva continuato come dirigente a sbrigare le molteplici mansioni che una società di calcio richiede con impegno e passione.

Francesco Querusti