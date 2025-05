Fondo da 2 milioni per i negozi: "Rifiuti, rimborsi fino al 100%. Si calcoleranno in base all’impatto"

Sgravi dal 40% al 100% sulla Tari a seconda della durata del cantiere e dell’impatto che questo avrà sulle attività. Palazzo Vecchio, in queste settimane, è al lavoro per dare risposte a tutti quei commercianti che temono di dover soccombere a causa dei lavori per la linea 3.2.1. La novità, non di poco conto, sono due: la prima riguarda direttamente gli esercenti che non dovranno più presentare alcuna domanda al Comune, perché gli “sconti“ verranno calcolati sulla base delle utenze. La seconda è il tavolo permenente di confronto con le categorie istituito dagli assessorati alla Mobilità e allo Sviluppo economico che consentirà di fare analisi puntali, cantiere per cantiere, ex ante e in itinere, di modo da minimizzarne gli impatto e prendere in carico le richieste dei commercianti nelle varie zone per migliorare la gestione delle lavorazioni ascoltando in tempo reale le necessità e fornire risposte puntuali", fa sapere l’assessore Andrea Giorgio.

Un percorso di ascolto, quindi, e un supporto continuo che accompagnerà i cantieri che trasformeranno la città, in un dialogo e una collaborazione. L’assessore ha confermato l’intenzione di introdurre, come detto, sconti della Tari (ma non per il Cosap) per le attività presenti sulle strade e piazze direttamente interessate e anche in quelle vicine agli interventi, che saranno erogati senza lungaggini burocratiche e per i quali ci sono già 2 milioni di euro a disposizione. "Chiediamo un po’ di pazienza, ma abbiamo bisogno della tramvia perché la nostra città è invasa dalle auto e dobbiamo mettere in campo una alternativa di trasporto pubblico efficiente che risponda alle esigenze dei cittadini".

A tal proposito, il capogruppo di Italia Viva Francesco Casini ha depositato un’interrogazione per chiedere alla giunta "si sia preso in considerazione oltre alle riduzione tassa sulla spazzatura anche l’idea di concedere alle imprese commerciali interessate dai cantieri un’agevolazione temporanea, legata alla durata dei lavori, consistente nell’ abbattimento dell’intero canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico mediante, laddove necessario, la revisione dello specifico regolamento per le attività commerciali o artigianali impattate dai lavori per la realizzazione del tram". Allo stato attuale, però, il canone di occupazione di suolo pubblico non rientrerebbe nelle agevolazioni. ma non è escluso che lo sgravio possa essere introdotto successivamente e sulla base del cronoprogramma dei lavori per il tram per Bagno a Ripoli. Prima di Casini, era stato, nei mesi scorsi, il consigliere di Firenze democratica al Quartiere 3, Roberto Visciola, a proporre un aiuto alle attività anche per quanto riguarda i canoni di affitto per i negozi di Gavinana.

"Ritenendo che le misure previste nel programma di bilancio, quali lo sgravio Tari, non siano da sole sufficienti a tutelare le attività commerciali dalle ripercussioni che potranno subire dai cantieri, abbiamo proposto un ordine del giorno che chiedeva l’istituzione di un fondo affitti a sostegno dei commercianti delle zone interessate dai lavori, cui accedere previo avviso pubblico – dice Visciola – Si tratta di una misura che è stata messa in atto anche in altre città (Genova è il caso più recente), e si auspicava in un accoglimento della proposta, che invece è stata rigettata dalla maggioranza ed appoggiata invece da tutte le minoranze presenti in consiglio".

