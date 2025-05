Volti Povertà in Carcere. Arrivano mostra e libro

Dare voce a chi spesso non ha voce, alle ’povertà’ difficili da immaginare fuori dagli istituti di detenzione: è l’obiettivo del progetto ’I Volti della Povertà in Carcere’. La mostra fotografica, dopo Roma, Bergamo, Milano, Napoli da ieri fa tappa a Firenze, a Palazzo Vecchio, nel cortile di Michelozzo. Il volume omonimo, testi di Rossana Ruggiero e fotografie di Matteo Pernaselci è il frutto di quasi due anni trascorsi dagli autori presso il Carcere di San Vittore, a Milano per mettere in luce l’umanità spesso dimenticata, la povertà nelle varie sfaccettature emersa dai racconti di detenuti e operatori e la ’speranza’ che si può costruire nonostante ’le sbarre’. Pubblicato da Edizioni Dehoniane Bologna, con la prefazione del cardinale Matteo Zuppi, ’I Volti della Povertà in Carcere’ sarà presentato il 21 maggio in sala d’Arme.