Il focus sull’autonomia differenziata e la sentenza della Corte costituzionale è stato al centro di un incontro alla Fondazione Rosselli, organizzato dal presidente Valdo Spini e al quale hanno partecipato Marcello Cecchetti, Stefano Grassi e Giovanni Tarli Barbieri.

"Subito dopo la sua elezione – ha detto Spini – il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso ha precisato che non si può procedere a fare una legge sull’autonomia differenziata se il Parlamento non ha definito a livello legislativo i livelli essenziali di prestazione, i Lep. Aggiungendo che questo intervento legislativo era opportuno anche per le materie non Lep. A questo punto dovrebbe essere il governo a riformulare una proposta di legge coerente con la sentenza della Corte costituzionale".

Spini ha fatto anche un appello a tutto il centrosinistra, come la segretaria del Pd Elly Schlein: "È chiaro che la materia di ordinamento regionale è in grande disordine e confusione, mi domando se non sarebbe opportuno che il centrosinistra presentasse la sua proposta in positivo. Serve mobilitare l’opinione pubblica da parte del centrosinistra".