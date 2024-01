Florence Eye: l’ultima occasione per pattinare, il Carnevale e le novità 2024

Firenze, 12 gennaio 2024 — Ultima chiamata per gli amanti del pattinaggio sul ghiaccio: la grande pista di Florence Eye rimarrà aperta fino a lunedì 15 gennaio. Per il suo weekend di chiusura, lo spazio dell’intrattenimento fiorentino invita a non perdere la preziosa occasione di una pattinata in compagnia di amici, familiari e parenti. Dal 1° febbraio al 10 giugno, prende vita il villaggio della ruota panoramica, un’aree destinata a ospitare una ricca programmazione di iniziative rivolta a bambini e ragazzi, famiglie e cittadini, ma anche ai turisti del vicino centro storico. Eventi espositivi, mercatini, attività sportive e un punto dedicato al food & beverage per godersi una sana convivialità con i propri cari all’ingresso del Parco delle Cascine. Piazza Vittorio Veneto rimane dunque la casa della ruota panoramica più alta d’Italia che, con i suoi 55 metri di altezza, è tornata a disegnare lo skyline di Firenze dopo il grande successo delle due precedenti edizioni. Il villaggio della ruota rappresenta dunque un luogo per tutti ed è pronto a cambiare pelle nel corso dei prossimi mesi ospitando sempre nuove occasioni di intrattenimento, rivolte soprattutto a bambini e ragazzi, prima tra tutti l’imminente festa del Carnevale con maschere, suoni, luci, colori, coriandoli e tante possibilità per divertirsi. Florence Eye è inoltre alimentato attraverso energia eolica e solare, dimostrandosi sensibile al tema dell’ambiente e della sostenibilità. È Frisbi Energia, startup innovativa fiorentina ad alimentare Florence Eye e le attrazioni attigue. L’intero villaggio è alimentato con energia prodotta in Italia da impianti fotovoltaici ed eolici; Frisbi fornirà l’energia necessaria non solo all’attività della ruota, ma di tutto il parco a tema, compresa la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Florence Eye è realizzato da The Wheel Srl, Runner Pizza, Mondobimbo Group Srl, Sicrea Srl e Secur&Secur Network Srl, con la media partnerership di Radio Bruno, in collaborazione con Confartigianato Firenze.