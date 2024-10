Da Firenze le transenne anti inciampo per i grandi eventi

Firenze, 30 ottobre 2024 – Un brevetto europeo che riconosce alle transenne stradali la grande capacità di ridurre il rischio di inciampo del 91%. L'idea è venuta ad un'azienda fiorentina, la Secur & Secur, che ha sviluppato un prototipo di transenne in grado di rendere più facile la gestione di grandi eventi. In ordine di tempo, quelli di cui si occuperà l'azienda, saranno il Capodanno nella città di Genova e la Festa della Repubblica a Roma. C'è un prima e un dopo per chi si occupa di questo settore.

La data spartiacque è quella del 3 giugno 2017, il luogo è piazza San Carlo a Torino: la Juventus gioca la finale di Champions League contro il Real Madrid e in quella piazza viene installato un grande maxischermo. Durante l'evento è il caos: un gruppo di malviventi utilizza spray urticante per aprirsi la strada dopo aver rubato oggetti di valore tra il pubblico. Panico totale e transenne inadeguate: il risultato è 3 morti e 1672 feriti. Da quel momento per i grandi eventi l'organizzazione è cambiata, per non rischiare di ritrovarsi di fronte un'altra tragedia.

“Le transenne ridisegnate – viene spiegato dall'azienda - presentano un profilo sottile e un sistema di aggancio senza sporgenze, che permette di posizionarle senza creare ostacoli ingombranti. Grazie a materiali leggeri e resistenti, la struttura è stabile ma facile da spostare in caso di emergenza, riducendo al minimo i rischi di inciampo anche in condizioni di scarsa visibilità”.

Col brevetto, adesso le transenne partiranno da Firenze ma potranno essere usate in tutta Europa: un modello che dunque potrà essere esportato ovunque. Una delle innovazioni riguarda anche il meccanismo di caduta della transenna: se ciò accade i 'piedi' della transenna ruotano e questo permette un ingombro minore, con la conseguenza che le persone possono lasciare più velocemente e in sicurezza l'area. “Le nuove transenne rappresentano una soluzione pratica e sicura, progettata specificamente per rispondere alle esigenze dei grandi eventi, dove la rapidità di montaggio e la sicurezza sono fondamentali”, ha spiegato il ceo Francesco Mereu.