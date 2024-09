Firenze, è ancora incubo spaccate. Altra notte di follia: raffica di colpi di città

Firenze, 14 settembre 2024 - Tre colpi in una notte nel quartiere di Campo di Marte. Nel mirino della banda il negozio La Tartaruga di viale dei MIlle, il Caffè Pacinotti di via Pacinotti e il Moma di piazza Antonelli.

Un risveglio amaro per il rione che nell'ultima settimana ha dovuto fare i conti con una serie di furti alle attività. La Pasticceria Castaldini (viale dei Mille) visitata per ben due volte in dieci giorni, la pizzeria Figoo (via del Pratellino) e Mago Balducci, il wine bar di via Guglielmo Marconi: anche qui i ladri hanno messo a segno il doppio colpo.

Stefania Vivoli, una dei tre coordinatori del Comitato di Controllo di vicinato di Campo di Marte, costituito ufficialmente ad ottobre scorso che conta ad oggi una rete di un centinaio di persone residenti nel quartiere, è preoccupata e chiede un incontro con la sindaca Sara Funaro. "Chiediamo più telecamere di video sorveglianza, una maggiore illuminazione e naturalmente maggiori controlli e servizi di pattugliamento mirati della polizia municipale. Bisogna assolutamente prendere provvedimenti tempestivi, la situazione sta sfuggendo di mano" dice.

Proprio oggi i comitati riuniti nel coordinamento Insieme per la sicurezza si ritroveranno oggi sabato 14 settembre alle ore 14 in via del Ponte alle Mosse (angolo via Spontini). Dietro lo striscione Chiediamo sicurezza, i rappresentanti delle varie zone torneranno a rivolgere una richiesta di aiuto e maggiore attenzione alle istituzioni. "I furti sulle auto in sosta e le spaccate sono all'ordine del giorno. La situazione non è più tollerabile, noi residenti abbiamo paura a uscire di casa" sottolinea Simone Gianfaldoni, presidente del coordinamento Insieme per la sicurezza.