Assalti alle auto, raffica di spaccate, la sosta in strada ora è un azzardo. Corsa ai garage: volano i prezzi

Firenze, 12 settembre 2024 – L’escalation di furti nelle auto che spesso lasciano centinaia di euro di danni a fronte di pochi spiccioli rubati, sta spingendo tanti fiorentini a cercare un ’ricovero’ notturno per il proprio veicolo. Non è un caso che la zona di San Jacopino e quella di piazza Vittorio Veneto siano quelle che, nell’ultimo anno, hanno registrato un maggior numero di richieste di garage. Proprio qui, sono state danneggiate 19 auto negli ultimi 8 giorni. Gli abitanti non ne possono più: c’è chi racconta di essere al settimo danneggiamento e chi di voler cambiare casa.

Secondo i dati Fimaa, la Federazione dei mediatori e degli agenti immobiliari di Confcommercio Firenze, nel primo semestre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, la domanda di chi è a caccia di un posto auto per il proprio mezzo è cresciuta del 7%. In entrambe le zone, quella di San Jacopino e quella di piazza Vittorio Veneto, il valore al mq di un garage si attesta tra i 2.800 e 3.200 (+6% rispetto allo scorso anno). “Nelle zone più a rischio sono aumentate le richieste. La maggiore frequenza di spaccate e furti sulle auto sta portando tanti fiorentini all’acquisto di uno spazio dove poter lasciare la propria auto in sicurezza. C’è già stato un incremento nel 2023 sul 2022 e ora ci troviamo davanti una ulteriore impennata” sottolinea Arrigo Brandini, presidente Fimaa Confcommercio Firenze.

Sui viali, e quindi nel fazzoletto di città che si estende tra piazza Beccaria e piazza della Libertà (e dintorni), la domanda è cresciuta del 4%. Per comprare un garage in zona occorrono tra i 4.300 e i 4.700 euro al metro quadrato (+5% rispetto allo scorso anno). “Proprio come per le abitazioni, questa area, a ridosso del centro storico, è una delle più costose per quanto riguarda la vendita di posti auto. Anche per via della realizzazione della linea tramviaria, le richieste stanno aumentando a fronte di un’offerta che resta al palo” aggiunge Brandini.

In centro storico servono tra i 5.500 euro e i 6.500 euro per pochi metri quadrati dove poter mettere al sicuro il proprio motore: sia i valori che le richieste sono stazionarie rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il cuore storico, infatti, è abitato da pochi residenti e tanti visitatori che non hanno nessuna necessità di un garage. Se nelle zone di Campo di Marte e viale Europa, in vista dei lavori della tramvia, il mercato dei posti auto registra un incremento del 2% sul primo semestre 2023 e il valore al metro oscilla tra 3.400 euro e 3.800 euro, a Firenze Nord le richieste sono stazionarie e i prezzi vanno dai 2mila ai 2.500 euro.

“I quartieri in cui le compravendite e le richieste sono cresciute maggiormente – conclude Brandini – sono San Jacopino con via Galliano, via Maragliano e via del Ponte alle Mosse e piazza Vittorio Veneto con Corso Italia, via Magenta etc. Zone che negli ultimi anni sono avvertite come meno sicure”. La percezione di insicurezza sta avendo ripercussioni anche sulla vendita di immobili: in questa zona negli ultimi tre anni il valore al mq è sceso del 9% e i tempi di vendita si sono allungati.