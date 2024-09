Piazza Vittorio Veneto, un'altra notte di follia a Firenze: auto spaccata e coltello abbandonato

Firenze, 5 settembre 2024 - Non si sono nemmeno più sbalorditi gli abitanti che questa mattina sono usciti di casa e accanto alla loro auto con i finestrini spaccati, hanno trovato una bottiglia di quelle usate per il crack, un coltello da cucina e alcuni indumenti abbandonati.

E' successo in via Montebello. Un episodio non nuovo per chi vive in zona. La notte prima, e quindi tra martedì e mercoledì, sono state cinque le auto danneggiate: per la precisione quattro in piazza Vittorio Veneto e una in Corso Italia. Lo stesso copione andato in scena tra domenica e lunedì con quattro veicoli colpiti sempre nella stessa area.

Non hanno avuto nemmeno un giorno di tregua i fiorentini che, tornati dalle ferie, si sono ritrovati con i finestrini delle auto infranti. Al solito, centinaia di euro di danni con l’obiettivo – che tavolta riesce, talvolta no – di portar via qualche spicciolo. Duro il commento del coordinamento dei comitati Insieme per la sicurezza: "Sembra quasi che aspettassero che le persone tornassero dalle vacanze. Ora basta, non ne possiamo veramente più" dice Simone Gianfaldoni, portavoce del coordinamento. Gli abitanti sono esasperati: qualcuno racconta addirittura di lasciare la macchina aperta in modo da evitare danni ai vetri e altri che stanno avendo problemi a farsi assicurare il veicolo.